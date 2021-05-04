Tantan, Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı: Hedefi kim?

04 Mayıs 2021 Salı, 10:43

Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, suç örgütleri operasyonları ve kripto vurgunlarını Odatv'den Hazar Şahsuvar'a konuştu.

Türkiye'de Nisan ayına peş peşe kripto vurgunları ve suç örgütleri operasyonları damgasını vurdu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve adli kayıtlara göre Türkiye'nin en büyük 4 suç örgütünden 2'sine bir ay içinde operasyon düzenlendi.

9 Nisan'da İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik düzenlenen "organize suç örgütü" operasyonun ardından dün de "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon yapıldığı açıklandı.

BALKANLAR DETAYI

Kripto para borsası Thodex'in 22 Nisan'da sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in iddialara göre 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçması sonrası Kırmızı Bülten'le aranan Cihan Saral'ın da yakalanması dikkat çekti.

ÖRGÜTLÜ SUÇUN DEREBEYLERİ

Tantan legal ve illegal anlamda bir tehditten bahsederek son günlerdeki "mafya" tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Örgütlü suçun derebeyleri legal anlamda ülkeye hakim oldular. İllegal anlamda mafyamsı yapılar legal anlamda da kirli ve kimliksiz siyasetçi, bürokrat, iş adamı, cemaatler ve PKK/KCK'lar, yani silahlı ve silahsız örgütler hem kendi yandaşlarını mali olarak güçlendirdi, hem de siyasi gücü güçlendirdikleri için ülke yönetimini, ülkenin geçmiş ve geleceğini tehdit ediyor risk oluşturuyor."

KULLANAN SİYASİ ZİHNİYET

Anadolu sermayesinin çöktüğünü, yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların Türk insanına reva görüldüğünü söyleyen Yurt Partisi Genel Başkanı Tantan "Yolsuzlukla mücadale edemeyen yolsuzluk yapanı arşivleyerek süreç içinde tehdit ederek kullanan siyasi bir zihniyet var" dedi.

PEKER'iN MESAJININ ŞİFRESİ

Peker'in açıklamasındaki "Kendisine saygı duyduğum bazı devlet büyüklerim yapılan haksızlığın farkındayız. Nisan ayında ülkede bir çok değişikliğin olacağını ve benim Türkiye'ye davet edileceğim söylendi" sözlerine değinen Tantan "Siyasetçinin kirli ve kimliksiz hergün fotoğraflarda ortaya çıkıyor. Tabii onlar siyasetçilerle iç içe oldukları için bildikleri şeyler vardır" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMANIN HEDEFİ KİM?

Peker'in videosunda bulunan 'Omerta: Suskunluk Yasası' kitabı ve 3 zarf ile "Konuşurum" tehdidinde bulunduğu iddialarıyla ilgili ise Tantan "Herhalde kendisi de onu ifade ediyor. Mesajının sahibi ise ona kim koruma polisi vermişse, Beykoz ormanlarında o konutu kim vermiş, kim izin vermişse tehdit onadır, başkasına değil" yorumunda bulundu.

KRİPTO VURGUNLARI

Kripto vurgunlarıyla ilgili Tantan bu işin yasal alt yapısı olmadığını kaydederek şunları söyledi:

"Dünya dijital sisteme geçiyor. Yasalarda boşluklar var. Bugün yapılması gereken şey kolluk ve istihbarat teşiklatılarının görev tanım ve tariflerini dijital dünyanın ihtiyaçlarına göre yeniden belirlenmesi gerekiyor."

MAFYA, SİYASET, KRİPTO

Kripto para vurguncuları ile suç örgütleri arasında "hiç şüphesiz" bağ olduğunu vurgulayan Tantan şu şekilde devam etti:

"Onlar siyasiler ve mafyamsı yapılarla birliktedir. Dikkat ederseniz geçmişte mafyamsı yapılar, şöyle diyelim bir şekilde kullanılan insanlar süreç içerisinde farklı şekillerde kullanıldığı için de o insanlarda kendi ve yandaşlarını geçindirmek için yeniden sahneye çıkartırdılar ve yaşama devam etmek istiyorlar. Bunlar da yasal boşluklardan istifa ederek kendi güçlerini artıemak istiyorlar. bunlar devletin desteği olmadan yurtiçi ve yurtdışında nefes dahi alamazlar."

Ülkenin yönetilemediğini ifade eden Tantan "Örgütlü suçun derebeylerinin hakim olduğu bir ülke var. Ve bunu ortadan kaldıracak muhalefet ve TBMM görevini ifade edemiyor" diye sözlerini bitirdi.