Eski İstanbul derbisinde Karagümrük ile Kasımpaşa yenişemedi
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşması 1-1 sona erdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Metin, Hakan Karabalcık
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao, Biglia, Ndiaye, Sabo, Salibur, Sobiech
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Hadergjonaj, Jeanvier, Hadadi, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Alan, Koita
Gol: Dk. 45 +1 Sobiech (Fatih Karagümrük), 47 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşması 1-1 sona erdi.
27. dakikada soldan gelen Salibur'un yerden pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ndiaye, müsait durumda şutunu çekti ama kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
41. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında 6 pas içindeki Ndiaye'nin kafa vuruşu sonucunda, top üstten dışarı çıktı.
43. dakikada sağdan rakibini çalımlayıp içeri giren Ndao, kaleciyle çaprazdan karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
45 +1. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sobiech soldan Balkovec'in ortasında müsait durumda meşin yuvarlağa kafayı vurdu ve top kalecinin solundan direğe çarpıp içeri girdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. yarıda Kasımpaşa 47. dakikada Aytaç ile skoru 1-1 yaptı.
Maç da 1-1 sona erdi.
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