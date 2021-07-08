Eski kız arkadaşına şiddet uygulayan Arjantinli golfçüye 2 yıl hapis cezası!

08 Temmuz 2021 Perşembe, 15:49

Arjantinli golfçü Cabrera eski kız arkadaşı Cecilia Torres Mana'ya şiddet uygulamadığı için 2 yıl hapis cezası aldı.

Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) Turu ve Avrupa Turu'nda yıllardır mücadele eden, 4 büyük golf turnuvası arasındaki ABD Açık'ı 2007'de, Masters'ı ise 2009'da kazanan Cabrera, bu defa skandal bir olayla gündeme oturdu.

Ülkesinin Cordoba kentindeki mahkemede hakim karşısına çıkan 51 yaşındaki sporcu, 2016'dan 2018'e kadar ilişkisi olduğu Cecilia Torres Mana'ya karşı işlediği fiziksel şiddet, tehdit ve taciz suçları karşılığında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç, suçlamaları reddeden Cabrera'nın cezasını derhal çekmesine hükmetti.