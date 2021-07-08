Hatayspor, Mehdi Boudjemaa ile sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransa 2.Lig'de mücadele eden Guingamp'ın futbolcusu Mehdi Boudjemaa ile 3 yıllık anlaştığını duyurdu.
Süper Lig’de geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip, Fransa’dan Mehdi Boudjemaa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, Mehdi Boudjemaa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fransa 2. Lig ekibi Guingamp’ın futbolcusu Cezayir asıllı ön libero, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Stade Lavallois’da kiralık geçirmişti. 23 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında ise Quevilly Rouen’e kiralanmıştı.
Mehdi Boudjemaa geçen sezon kiralık oynadığı Laval formasıyla 31 maçta ilk 11’de oynadı ve 2 bin 790 dakikada skor üretemedi.
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