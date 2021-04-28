Eski MHP milletvekili Mehmet Ay, İYİ Parti'ye katıldı
MHP'nin 21. Dönem Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay, İYİ Parti saflarına katıldı.
MHP'nin 21. Dönem Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay, İYİ Parti'ye katıldı. Ay'ın üyelik rozetini İYİ Parti Grup Toplantısı öncesinde Genel Başkan Meral Akşener taktı.
Ay, daha sonra kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Çok değerli genel başkanım, sayın divan, İyi Parti'nin birbirinden kıymetli vekilleri, aranıza katılmak çok mutluluk verici. Sayın Genel Başkan ilk yola çıktığından bu yana kendisini heyecanla, gururla takip ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu dönemde Türk milletinin geleceği için, bekası için, 83 milyonun mutlu yarınları için temel direğimiz olacak gururumuz olacak. Rozetimi de genel başkanın takmasından dolayı da çok teşekkür ederim. Umarım hep birlikte daha güzel günler için el ele mücadelemizi veririz, ezilmiş milyonların hakkı, hukuku için Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanı olarak görürüz."
Video Haberler
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
- Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası
- Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
- ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
- 'Akın akın geliyorlar'
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
En Çok Okunan Haberler
- İçki içene 'Ramazandayız' baskısı
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu!
- Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi
- Üniversiteye başvurdular
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- 2,5 gün daha izin: Ramazan Bayramı tatili uzadı
- Alkol yasağı tepkisi: Hayretler içerisindeyim
- AKP'ye kendi seçmeninden kötü haber