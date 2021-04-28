Eski MHP milletvekili Mehmet Ay, İYİ Parti'ye katıldı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 17:27

MHP'nin 21. Dönem Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay, İYİ Parti'ye katıldı. Ay'ın üyelik rozetini İYİ Parti Grup Toplantısı öncesinde Genel Başkan Meral Akşener taktı.

Ay, daha sonra kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli genel başkanım, sayın divan, İyi Parti'nin birbirinden kıymetli vekilleri, aranıza katılmak çok mutluluk verici. Sayın Genel Başkan ilk yola çıktığından bu yana kendisini heyecanla, gururla takip ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu dönemde Türk milletinin geleceği için, bekası için, 83 milyonun mutlu yarınları için temel direğimiz olacak gururumuz olacak. Rozetimi de genel başkanın takmasından dolayı da çok teşekkür ederim. Umarım hep birlikte daha güzel günler için el ele mücadelemizi veririz, ezilmiş milyonların hakkı, hukuku için Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanı olarak görürüz."