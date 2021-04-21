3 yeni bakan yemin etti, Cumhur ittifakı sıraları en çok o ismi alkışladı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 16:51

Erdoğan'ın yaptığı kabine değişikliğiyle bakan olarak atanan Derya Yanık, Vedat Bilgin ile Mehmet Muş TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek görevlerine başladılar.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı altında ikiye bölündü. Yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na AKP MKYK Üyesi Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin atandı. Eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketten Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan aldığı ortaya çıkan Ruhsar Pekcan görevden alınırken, yerine AKP İstanbul milletvekili Mehmet Muş getirildi.

Kabineye giren üç isim, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yemin ederek görevlerine başladı.

MEHMET MUŞ, UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Kürsüye yemin töreni için çıkan Mehmet Muş'un, Cumhur İttfikakı mensubu milletvekillerince uzun süre alkışlarla karşılanması dikkat çekti. Ticaret Bakanı Muş'un yemin etmesinin ardından milletvekilliği düştüğü için AKP'nin milletvekili sayısı 288'e indi.