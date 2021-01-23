Eski MHP'li Yeniçeri'den çarpıcı açıklamalar: Tedbirimi alıp, silahla geziyorum

23 Ocak 2021 Cumartesi, 13:23

Geçen hafta. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu ve KRT programcısı Afşin Hatipoğlu saldırıya uğradı. Milliyetçi camiadan gelen üç ismin uğradığı saldırılar, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından, “Komplo” olarak nitelendirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırılara “Tepkisel” dedi.

Saldırıların ardından eski MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli’ye yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Yeniçeri, tedbirini aldığını ve silahıyla gezdiğini söyledi.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerin ardından yaşanan saldırılara ilişkin konuşan Yeniçeri şunları kaydetti:

“Selçuk Özdağ benim arkadaşımdır. Orhan Uğuroğlu'yla aynı gazetede yazarız, çok yakın dostumdur. Onlar, kullandıkları ifadeler nedeniyle bu muameleyi görmemeliydi. Eleştiriden başka bir şey yapmadılar. Sözlerinde hakaret yoktu.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, 17 - 25 Aralık'ı Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası ilan etmiştik. Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası'nı yakamızda gezdirmiştik. Yolsuzluğa ve rüşvete hayır demiştik. Selçuk Özdağ bunu soruyor. Buna çıkıp uygun cevabı verirsiniz. 'Biz 17 - 25 Aralık'ın bir darbe hevesi olduğunu gördük. Ayakkabı kutularından çıkan dolarlar da Merkez Bankası'na giden paralardı' dersiniz, bunun bir karşılığı olur. Bunu birtakım unsurların şiddetle yönlendirmesi enteresan. Ama tabii ben bu şiddetin MHP'yle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Birileri durumdan vazife çıkarmıştır. Partinin saldırıya uğrayan arkadaşlara geçmiş olsun demesi ve saldırıyı düzenleyenlerin cezalandırılması için gerekenin yapılacağı yönünde bir açıklama yapması gerekiyordu.”

‘TEDBİRİMİ ALDIM, SİLAHLA GEZİYORUM’

Yeniçeri, “AK Parti'ye MHP'ye yönelik eleştiri yöneltiyorsunuz. Saldırıya uğramaktan korkmuyor musunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Tedbirimi alıp ona göre hareket ediyorum. Silahla geziyorum ben. Üzerimde silah var. Dün birlikte olduğum insanlarla bugün karşıt görüşte olmam, benim ülkücü olmam sonucunu değiştirmiyor. Ben, MHP'nin bugünkü anlayışıyla sorun yaşıyorum, parti üyesi değilim. Ben doğal MHP'liyim, partidekiler resmi MHP'li.”