Eski milletvekili İsmail Bozdağ, yaşamını yitirdi
Eski DSP Manisa Milletvekili İsmail Bozdağ, evinde kalp krizi geçirerek 61 yaşında hayatını kaybetti.
TBMM 21. Dönem DSP'den Manisa Milletvekili seçilen İsmail Bozdağ, geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi.
61 yaşındaki Bozdağ, bugün saat 17.30 sıralarında Toygar Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Ailesinin 112 servisine haber vermesi üzerine özel bir hastaneye kaldırılan İsmail Bozdağ kurtarılamadı.
Bozdağ’ın ölümüne ilişkin açıklama yapan Dr. Bora Oflas, “Hastamız bize geldiğinde yaşamsal fonksiyonlarını kaybetmişti. Kalp masajı ve ilaçlı uygulamalarıyla hayata döndürme çalışmaları olumlu sonuç vermedi. Hastamızı kaybettik” dedi.
2 çocuk babası İsmail Bozdağ'ın cenazesi, yarın saat 11.00’de ikamet ettiği mahalle mezarlığında toprağa verilecek.
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