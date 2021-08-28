Eski NATO Afganistan Kıdemli Temsilcisi Hikmet Çetin'den kritik açıklamalar

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:24

2003 - 2006 yılları arasında NATO'nun Afganistan Kıdemli Temsilcisi olarak Kabil'de görev yapan eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Türkiye'nin Afganistan'daki rolüne ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

"Herhangi bir karar vermek için beklemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Zira henüz ortada bir hükümet dahi yok" diyen Çetin, "Üstelik Taliban ne derse desin ortada bir de Çin faktörü var. Çin, Afganistan’a göz dikti ve orada başka bir aktör istemeyebilir. Bunları zaman gösterecek…" diye konuştu.

"TALİBAN'IN DEĞİŞECEĞİNE ASLA İNANMIYORUM"

Hikmet Çetin ile yaptığı görüşmeyi aktaran HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Çetin'in “Ben Taliban’ın gerçekten değişeceğine asla inanmıyorum ancak biraz akıllılarsa içlerinde Türkmenlerin, Özbeklerin, Taciklerin, Hazaraların da olduğu kapsayıcı bir hükümet kurarlar. Oranın ileri gelen insanları var. Onları sürece dahil ederlerse kolay yönetebilirler. Ancak ben kadınların kamuda çalışmaya devam edebileceğini hiç sanmıyorum. Şeriat uygulayacağız diyorlar zaten" diye yazdı.

"2 ŞEYE MUHTAÇ"

Alçı, yazısının devamında şunları kaydetti: O halde 31 Ağustosta çekilme yaşandıktan sonra neler olabilir? Kapılar, kameralar kapanıp da büyük bir vahşet başlayabilir mi? Batı medyasından, bölgedeki isimlerden ve Hikmet Çetin’den aldığım izlenim bunun bu kadar kolay olmayacağı yönünde. Zira Taliban şu an Afganistan’ın izole bir terör devleti olmaması için 2 şeye muhtaç:

1) Uluslararası tanınma

2) Dış yardım almak ki bu büyük oranda Amerikan yardımı demek. (Taliban’ı sırf ABD karşıtı diye destekleyen Sayın Doğu Perinçek acaba ABD ve Taliban arasında gidip gelen olumlu mesajlara ne diyor?)

Bunların sağlanması için şayet Taliban ‘takıyye’ yapıyorsa bile vaatlerini hayata geçirmek için buna devam etmek durumunda.