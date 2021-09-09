Eski nişanlısına saldıran Jerome Boateng'in cezası belli oldu
Almanya Milli Takımı futbolcusu Jerome Boateng, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği için 1.8 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.
Şubat 2021'de ayrıldığı sevgilisi 1 hafta sonra intihar etmesiyle gündeme gelen Jerome Boateng, şimdi de eski nişanlısı Sherin Senler'e saldırı iddiasıyla mahkemeye çıkartıldı.
Bir dönem Manchester City ve Bayern Münih formaları giyen Boateng, avukatı Kai Walden ile birlikte mahkemede kendisine yöneltilen iddialarla yüzleşti. Boateng, iddiaları reddetse de mahkeme Alman oyuncuyu suçlu buldu. Mahkeme, Boateng'i eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği için 1.8 Milyon Avro para cezasına çarptırdı. Savcı'nın 1 yıl 6 ay hapis talep ettiği 33 yaşındaki oyuncuya, Münih yerel mahkemesi en üst sınırdan para cezasını uygun gördü.
ESKİ SEVGİLİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU
Boateng, 2018 yılında ikiz kızlarının annesi Senler’e tehlikeli şekilde bedensel zarar vermekle suçlanıyodu.
NE OLMUŞTU?
İddianameye göre Boateng, Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'nda tatildeyken eski kız arkadaşını yumrukladı, başından ısırdı, yere fırlattı ve hakaret etti. Ayrıca Boateng, savcılığa göre dolu bir soğutucu çantayı "tam güçle" kız arkadaşına fırlattı.
Başlangıçta savcılık tarafından tehlikeli yaralama ve hakaret suçlarından 1 yıl 6 ay denetimli serbestlik talep edilmişti.
Geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz hafta Lyon’a transfer oldu.
Mart 2019’da eski Alman Teknik Direktör Joachim Löw’le yaşadığı sorun nedeniyle, o tarihten itibaren milli takıma uzak kaldı.
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