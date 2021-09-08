Exxen, UEFA maçlarını içeren yayın paketinin fiyatını açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı.
Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayıncısı olmasıyla ilgi çekmişti. Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak konusuydu.
Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek. Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.
Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı.
Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.
Video Haberler
- Suudi Vali'den Japon Büyükelçi'ye pilav yeme dersi
- Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
- 7.1'lik deprem kamerada! “Deprem ışıkları” görüldü
- Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı
- 'Adil dünya' diyen Erdoğan'a 'torpil' göndermesi
- İlber Ortaylı'dan Mansur Yavaş'a: Efsanevi, heykellik...
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- Almanya'dan kritik Sinovac aşısı kararı
- Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Olmayan bölüme yerleştirdiler
- İstanbul'da büyük faciadan dönüldü!
- Erdoğan'ı eleştiren kişi saldırıya uğradı
- Bitcoin'de tarihi dalgalanma: Tepetaklak oldu!
- Tamam hayatım İŞKUR elimizde