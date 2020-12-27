ODTÜ eski Rektörü Prof.Dr. Ahmet Acar yaşamını yitirdi

27 Aralık 2020 Pazar, 21:43

ODTÜ eski Rektörü Acar'ın yaşamını yitirmesinin ardından ODTÜ'nün sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı.

Mesajda şöyle denildi:

"Üniversitemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan, 2008 ve 2016 yılları arasında ODTÜ Rektörü olarak görev yapmış kıymetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Acar’ı kaybettik. Vefat eden değerli hocamıza rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."