ODTÜ eski Rektörü Prof.Dr. Ahmet Acar yaşamını yitirdi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski Rektörü Prof.Dr. Ahmet Acar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
ODTÜ eski Rektörü Acar'ın yaşamını yitirmesinin ardından ODTÜ'nün sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı.
Mesajda şöyle denildi:
"Üniversitemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan, 2008 ve 2016 yılları arasında ODTÜ Rektörü olarak görev yapmış kıymetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Acar’ı kaybettik. Vefat eden değerli hocamıza rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."
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