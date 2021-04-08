Eski Süper Lig oyuncusu aldığı şike teklifini açıkladı

08 Nisan 2021 Perşembe, 12:27

Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen ve futbol kariyerine Belçika'nın Charleroi takımında kiralık olarak devam eden Ognjen Vranjes, Yunanistan futboluyla ilgili gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan'da yayın yapan medya kuruluşu Kurir'e konuşan Vranjes, kendisine şike teklifi yapıldığını ve tehdit edilğini açıkladı.

OGNJEN VRANJES NELER SÖYLEDİ?

Ognjen Vranjes'e, Yunanistan'da AEK forması giydiği dönemde şike teklifi alıp almadığı soruldu.

"AEK'da oynarken böyle bir şey yaşadım. Bir gece evde oturuyordum ve telefonum çaldı. Sırbistan'dan bir futbolcu menajeri aradı.

"PAOK Başkanı Savvidis'in sahaya girip, silahını çıkardığı maçla ilgili bazı tekliflerde bulundu.

"PAOK ile AEK, Yunanistan şampiyonunu belirleyecek bir maça çıkacaktı. Daha sonra beni tehdit etmeye çalıştı. Teklifini kabul etmedim ve kulübe bu durumu bildirdim.

"Önce güzel bir sohbetle konuşmaya başladı. Ben kabul etmeyince Selanik'e geleceğini söyleyerek tehdit etti. Ben de ona, 'Gelin, ne olacak görelim' dedim.

"Bana göre hayatta herşey para değil. Böyle birşeyi kabul ederseniz, kendinizi satarsınız, takımınızı, hocanızı ve her şartta arkanızda olan taraftarlarınızı satarsınız"

OGNJEN VRANJES'İN SÜPER LİG KARİYERİ

Vranjes, 2013/2014 sezonunun devre arasında Elazığspor'a transfer olmuştu. Elazığspor o sezon ligi 16. sırada bitirerek bir alt lige düşmüştü.

2015 yılında Vranjes bu sefer Gaziantepspor'un yolunu tuttu. Boşnak oyuncu Türkiye'de Elazığspor'da 14, Gaziantepspor'da ise 25 maçta forma giydi.

Vranjes, Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını da 38 kez terletti.