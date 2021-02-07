Eski takımına karşı kırmızı kart gördü takımdan kovuldu!

BB Erzurumspor, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Jaw Ackah'ın kadro dışı bırakıldığını ve sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2021 Pazar, 22:39
Eski takımına karşı kırmızı kart gördü takımdan kovuldu!
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören ve aynı takımdan kiralık olarak takıma katılan Yaw Ackah'ın sözleşmesinin fesih edileceğini belirterek, maçta "şaibe" yaşandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ackah'ın 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde kadroya dahil edildiği anımsatıldı. İşte Erzurumspor Kulübün'den yapılan açıklama:


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