Eski tarikat liderinin oğlu Milli Piyango Genel Müdürü olmuş
Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugün kaleme aldığı yazıda, daha önce verdiği vaazlar nedeniyle tutuklanan tarikat lideri Timurtaş Uçar'ın oğlu Bekir Yunus Uçar'ın Milli Piyango Genel Müdürlüğü görevi yaptığına dikkat çekti. Ağırel, "Ne garip değil mi? Babanız yıllarca piyangoyu kumar olarak değerlendirecek sonra siz gelip milli piyango genel müdürlüğüne atanacaksınız. Hayat işte" dedi.
Gazeteci Murat Ağırel, bugün kaleme aldığı "Suçlu benim" başlıklı yazısında dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. Ağırel, eski tarikat lideri Timurtaş Uçar'ın oğlu Bekir Yunus Uçar'ın Milli Piyango Genel Müdürlüğü görevi yaptığını yazdı.
Murat Ağırel'in yazısındaki konuya ilişkin bölüm şöyle:
"Büyük ikramiye bir kişiye çıkmış diğer üç ikramiye satılmayan bilete çıktığı için Varlık Fonuna kalmış. Ya da sattırılmamış? Kim bilir…Milli Piyango çekilişleri biliyorsunuz Demirören Grubu ve İtalyan ortağına devredildi. Milli Piyango'nun Genel Müdürlüğünde de vaazlarıyla, 1980 ve 1990'lı yıllarda bir çok insanı etkileyen tarikat lideri Timurtaş Uçar'ın oğlu Bekir Yunus Uçar var. Ne garip değil mi? Babanız yıllarca piyangoyu kumar olarak değerlendirecek sonra siz gelip milli piyango genel müdürlüğüne atanacaksınız. Hayat işte…"
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