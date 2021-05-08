Eski Tümamiral Orhun Özdemir yaşamını yitirdi

Emekli Tuğamiral Orhun Özdemir yaşamını yitirdi. Özdemir, Montrö Bildirisi'nde imza atan 104 amiralden biriydi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Gürdeniz, "Deniz Kuvvetlerimizin mümtaz amirallerinden E. Tuğamiral Orhun Özdemir’i 8 Mayıs 2021 tarihinde kaybettik. Kendisinin emrinde 1986-1987 yıllarında Deniz Kuvvetleri Harekât Eğitim Daire Başkanı iken çalışma onuruna sahip olmuştum" dedi.

"Denizaltı Filosunun her kademesinde görev yapan Amiralimizin Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında denizaltı komutanı olarak yaşadıkları ve katkıları her türlü takdirin üzerindedir.

Kumpas davaların yaşandığı 2011-2014 yılları arasında Vardiya Bizde ve Sessiz Çığlık faaliyetlerinin hemen hepsinde eşlerimizin yanında durdu. Bizleri Silivri’de ziyaret etti. Atatürk’ün ve Cumhuriyetin mümtaz evladı, Bahriyemizin değerli Amiralinin aziz hatırası önünde tazimle eğiliyor, ailesine, dost ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Amiralim bir denizaltıcı olarak son dalışınızda yeni rotanız cennet olsun. Mavi Vatan tüm derinlikleriyle sizi bağrına bassın."