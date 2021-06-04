Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle, "hakaret" suçundan adli para cezasına çarptırıldı.
Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüyle görülen davada, mahkeme, Alkan'ın ifadelerinin "hakaret" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığı 265 gün karşılığı 5 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Alkan, 2019 yılında, hastanede tedavi gördüğü sırada MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye mektup göndermiş, mektuptaki ifadeleri nedeniyle Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey'in şikayeti üzerine dava açılmıştı.
İlgili Haberler
- FETÖ suçlamasından aklanan Yarbay Mehmet Alkan isyan etti
- Şehit ağabeyi Mehmet Alkan’dan Bahçeli’ye mektup: Tez zamanda ölmeniz dileğiyle
- Şehit ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan'ın yargılandığı davada gizli tanık çark etti
- Yarbay Mehmet Alkan: Beni "FETÖ'cü" diye ihbar eden kişi kurmaylık sorularını aldı, himmet verdi
Video Haberler
- Sedat Peker'in 'görevli' ve 'emekli' yanıtı ortaya çıktı
- Özel'den Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'a flaş çağrı
- CHP'li vekilden olay yaratacak yeni pankart
- E-5 Karayolu’nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
- Trafiğe çıkanlar dikkat! O sürücülere ceza yağdı
- Video çektiler iddiası! Antalya'da otelde skandal olay
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Ünlü sunucu yayına şortla çıktı
- Polis tek tek saydı, 35 bin 263 TL ceza kesti
- Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olay kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Altın son 3 ayın en kötü haftasına hazırlanıyor
- Kulenin restoran ihalesi Erdoğan'a yakın isme verildi
- Yavaş aleyhinde konuşmayın
- Türkiye mutsuz, erken seçim kaçınılmaz
- Cami için İBB'den harcanan devasa bütçe!
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- İstanbul'da elektrikli scooter için yeni düzenleme
- Belediye meclisinde 'Erdoğan fotoğrafı' krizi
- Erdoğan'dan Zonguldak'ta 'müjde' açıklaması!
- Yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon