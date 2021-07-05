Eskişehir'de ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.
Yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu, kart kullanıcılarının mağduriyetine sebep oldukları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, kent merkezinde bir bankanın ATM'sine aparat yerleştirdikleri sırada suçüstü yakalandı.
Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda kopyalama düzeneği, banka kartları, cep telefonları, kamera düzenekleri, taşınabilir bellek ve elektronik çipler ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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