Eskişehirspor'da 3 yöneticinin Covid-19 testi pozitif
Futbolculardan sonra Eskişehirspor'da 3 yöneticinin Covid-19 testi pozitif bulguya rastlandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 3 yöneticinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandıkları bildirildi. Futbol takımında ise toplam 13 kişide koronavirüse rastlanmıştı.
Siyah-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulu üyelerimiz Hüseyin Kabal, Arda Ardıç ve Okan Mısırlıoğlu'nun Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve Arda Ardıç'ın hastanede, Başkan Vekilimiz Fatih Sezer ile Hüseyin Kabal ve Okan Mısırlıoğlu'nun evde tedavileri devam etmektedir."
8 Nisan'da da Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ile Başkan Vekili Fatih Sezer'in Covid-19'a yakalandıkları açıklanmıştı.
Video Haberler
- CHP'li başkandan polise 128 milyar olar nerede tepkisi
- HDP'li vekil TBMM'de fenalaştı
- Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı
- Trafikte skandal görüntüler! Drone'a böyle yakalandı
- Anne - kıza 'menemen'li tuzak
- Çarpıcı koronavirüs anketi: Her iki kişiden biri...
- Üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi
- Beyoğlu'nda kan donduran görüntüler
- Vicdansızlığın görüntüsü!
En Çok Okunan Haberler
- Kokoreç yerken hissetti, gerçek hastanede ortaya çıktı
- Hazal Kaya, acillerdeki son durumu böyle anlattı
- Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı
- Savcıya muayene sırası vermeyen doktor ifadeye çağrıldı
- Burak Sergen yoğun bakıma alındı
- Şimdi de SATÖ tezgâhı mı?
- Sinovac aşısı boşuna mı yapıldı?
- Rusya'dan Türkiye kararı
- 14 emekli amiral adli kontrolle serbest
- İçişleri'nden kafe ve restoranlarla ilgili açıklama