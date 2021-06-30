Eskişehirspor'dan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na cevap

30 Haziran 2021 Çarşamba, 19:26

Eskişehirspor Kulübü, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bordo-mavili kulüpte bugün düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun, bugün Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nda kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklamaları üzülerek takip etmiş bulunmaktayız.

Camiaları karşı karşıya getirebilecek bu denli açıklamalardan kaçındığımız bir dönemde, bugün yapılan açıklamalar camiamızı derinden yaralamaktadır.

Öncelikle söz konusu edilen Trabzonspor taraftarı merhum Mustafa Çelik’in vefatı ile ilgili üzüntümüzü ve başsağlığı dileklerimizi bir kez daha dile getirir, tarihinde yaşadığı genç kayıplarla anılan bir kulüp olarak bu durumun sebebi olarak gösterilmeyi hiç bir şekilde kabul etmediğimizi belirtiriz.

Ayrıca, bahsi geçen 2010-2011 sezonu ile ilgili olarak tarafımızın şike, teşvik ya da FETÖ terör örgütü yakıştırması ile suçlanmasının da sadece kamuoyu nezdinde değil adalet önünde de mücadelesi verilmiş olup kulübümüzden bağımsız olarak yargılanan şahıslar yüce yargı önünde beraat etmişlerdir.

Son olarak, Trabzonspor Kulübü Başkanı’nın değinmiş olduğu borcumuzun silinmesini istediğimize yönelik sözlerinin kamuoyunda yanlış anlaşılmaması adına, böyle bir talebimizin asla olmadığının altını çizeriz. Futbol kulüplerinin de hakim olduğu üzere transfer yasağımızın kaldırabilmesi adına sadece tek dönemlik bir muvafakatname talebimiz olmuş, bu konuda devlet büyüklerimizin yanı sıra Eskişehir ve Trabzon şehrinde yaşayan bir çok büyüğümüz, dostumuz ve değerli iş adamlarımızdan destek ricamız bulunmuştur.

Divan Kurulu olarak, 56 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan kulübümüzün zor günlerini atlatabilmesi adına yaptığımız çalışmaların devam edeceğini camiamıza, büyük taraftarımıza ve değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."

AĞAOĞLU: "BU BİR ALACAK-VERECEK İŞİ DEĞİL"

Ağaoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"2010-2011 sezonu Eskişehirspor meselesi var. Bu kulüp, bu takım şampiyonlukları kaybettiği zaman hayatta olanların değil, canlarını kaybedenlerin haklarını kim kime helal edecek. Trabzonspor Kulübü’yle alakalı olarak birtakım tasarrufların içerisinde bulunan insanlar keserin ve sapın bir gün döneceğini bilerek tasarrufta bulunacaklar. Bu tür bir eylemin içerisinde bulunan bir kulüp 310 bin Euro’yu ödeyemiyorsa bu onların sorunu. Bunlarla ilgili olarak her taraftan aramayan kalmadı. Bu iş 310 bin Euro’luk alacak - verecek işi değildir, bu iş prensip işidir. O gün hayatını kaybeden Mustafa’nın davasıdır bu, Ahmet Ağaoğlu’nun davası değildir. Bu konuda tavrımız nettir."