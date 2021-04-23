Eskrimcilerimiz Tokyo bileti için İspanya'da
Üç milli eskrimcimiz, İspanya'da hafta sonu düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek.
Eskrimde Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri, yarın İspanya'nın ev sahipliğinde başlıyor.
Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Madrid'de hafta sonu gerçekleştirilecek Eskrim Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde Türkiye'yi 3 mili sporcu temsil edecek.
Yarın erkekler flöre kategorisinde Martino Minuto, kılıç kategorisinde ise Enver Yıldırım piste çıkacak.
Organizasyonun ikinci günde ise kadınlar kılıç kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ kota mücadelesi verecek.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Doha Grand Prix’de sekizincilik elde eden olimpik flöreci İrem Karamete ise kazandığı dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na direkt gitmeye hak kazanmıştı.
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