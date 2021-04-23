Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda protestolara izin verilmeyecek

23 Nisan 2021 Cuma, 13:33

Reuters’da yer alan haberde Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin bu yaz yapılacak oyunlarda sporcuların protesto amaçlı diz çökmelerinin ve yumruklarını havaya kaldırmalarını yasakladığı ifade edildi. Olimpiyat tüzüğünün 50. maddesine göre sporcuların, her türlü siyasi olayı protesto etmelerini yasaklanmıştı. Haberde, komitenin bu maddenin uygulanması yönünde karar aldığı belirtildi.

“SPORCULAR DA İSTEMİYOR”

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sporcular Komisyonu Başkanı Kirsty Coventry, bu kararın alınmasından sporcularla yapılan görüşmelerin etkili olduğunu belirterek şunları söyledi, “Sporcuların da istedikleri bu. Konuştuğumuz sporcuların büyük bir bölümü kararı destekliyor.”

Coventry, görüşleri alınan sporcuların yüzde 70’inin törenlerde ve oyun alanlarında protesto istemediğini ifade etti.

SEBASTIAN COE KARŞI ÇIKMIŞTI

Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Black Lives Matter hareketinin sporun her alanında olmasını gerektiğini belirtmiş, olimpiyatlarda da bu protestonun devam etmesi gerektiğini söylemişti.