Esnaf ayağa kalkmak için karşılıksız nakit desteği istedi
TESK Genel Başkanı "Hijyen şartlarına uyup gerekli tüm tedbirlerle işinin başında duran esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için karşılıksız nakit desteği verilmeli" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, COVID-19 pandemisi nedeniyle esnaf ve sanatkarların zor günler geçirdiğine dikkati çekti ve karşılıksız nakit desteği talep etti.
Salgın sebebiyle uzun süre iş yerleri kapalı olan, daha sonra ise virüsün süre gelen etkilerinden dolayı müşteri yoğunluğu, iş hacmi daralan esnafın kira, vergi ve borçlarını ödeyemediğinin altını çizen Palandöken, esnaf ve sanatkârın yaralarının vakit kaybedilmeden sarılması gerektiğini vurguladı.
Palandöken, kazancı azalan esnafın Kurban Bayramı'nı rahat geçirebilmesini sağlamak için destek verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Hijyen şartlarına uyup gerekli tüm tedbirler ile işinin başında duran esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için karşılıksız nakit desteği verilmeli. Ekonominin barometresi olan esnafa verilecek her türlü destek, piyasaya olumlu yansıyarak hem esnafı hem de ekonomiyi canlandırır" dedi.
Video Haberler
- Minibüs şoförünü öldüresiye böyle dövdüler!
- Kick boks antrenörü, kadını böyle korudu!
- Karayolunda skandal görüntüler! Cep telefonuna kaydetti
- Yurttaşın 'kırmızı et' itirafı gündem oldu!
- Kuğulu Park'ta Tanal, polis engelini böyle yıktı
- Metroda maske takmama kavgası kamerada!
- Avukatlardan üç dakikalık alkışlı eylem
- İddia uğruna canından oldu
- Bu haykırış katliamın özeti gibi...
- Kan donduran olay! Hastaneye böyle geldi