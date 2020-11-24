Esnaf Odaları Birliği Başkanı isyan etti: Esnafın dayanacak gücü kalmadı

24 Kasım 2020 Salı, 12:53

İzmirli esnaf sanatkarların deprem şokunu atlatamadan yürürlüğe giren Covid-19 tedbirleri ile iyice sarsıldığını söyleyen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Ben doktor değilim, bilim kurulunun görüşlerine ve hükümetin uygulamaya koyduğu tedbirlere saygılıyım. İşyerleri açılsın demiyorum, zaten kapanan üyelerimiz de sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Ama esnaf akşam evine, ailesine nasıl ekmek götürecek? Kredi borcunu, kirasını, ödemelerini nasıl karşılayacak? Esnaf kesimi için acil desteklerin hayata geçirilmesi gerekiyor, esnaf sanatkarlarımızın dayanacak gücü kalmadı" dedi.

'ESNAF DEPREM MAĞDURU'

İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından devletin, Büyükşehir ve diğer belediyelerin, meslek kuruluşlarının ve çeşitli kurumların mağdur vatandaşlara destek verdiğini hatırlatan Mutlu, "Felaketzedelere binaların yenilenmesi, kira yardımı hatta taşınmaları için nakdi destekler verildi, her türlü ihtiyaçları karşılandı halen de karşılanıyor, karşılanmalıdır da. Ne var ki işyeri yıkılan, evi veya dükkanı zarar gören ya da malları telef olan kiracı esnafa hiçbir yardım yapılmadı. TESKOMB aracılığıyla 50 bin liraya kadar hibe verileceği açıklandı ancak askıda kaldı" ifadelerini kullandı.

150 BİN AİLE ZORDA

Kahvehane, çay bahçeleri, oyun salonları işleten esnafların zor durumda olduğunun altını çizen Mutlu, "Marttan bu yana, 6 bin 926 işyerinin faaliyetleri durdurulmuş, 25 bin 564 (lokanta, restoran, bakkal, berber, kuaför vb) işyerinin çalışma saatlerine sınırlama getirilmiş ve 7 bin 713 (servis, kantin, kırtasiye vb.) işyeri dolaylı olarak etkilenmiştir. 40 bin 203 işyeri, yanlarında çalışanlar ile birlikte yaklaşık 150 bin aile yani 600 bin kişi geçim sıkıntısına düşmüştür. Esnaf ailesinin sağlık, gıda, eğitim ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Kirasını, vergisini, borcunu nasıl ödeyecek? Geçen sefer kullanılan destek kredilerinin bile vadesi geldi, işyeri kapalı olan esnaf kredi geri ödemesini nasıl yapacak?" diye konuştu.