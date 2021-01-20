Esnafa mezar yapıp, dua okudular
Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yasaklar yüzünden ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf, yaşadığı sorunları protesto etmek için kardan mezar yaparak sesini duyurmaya çalıştı. Esnaf Oğuzhan Genç, “Devletimizin gereken yardımları yapmadığını düşünüyoruz. Bu süreç böyle devam ederse mezarımız temsil olmaktan çıkacak” dedi.
Sakarya ve Kahramanmaraş’taki esnaf, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkat etmek için kardan temsili bir mezar yaptı. Temsili mezar taşına ise “Esnaf öldü” yazısını astılar. Kısıtlamalar sebebiyle müşteri sayısı azalan, kira ve faturalarını ödemekte zorluk çeken esnaf, mezarların üzerine de çiçek yerleştirdi.
‘ESNAF KİRASINI ÖDEYEMİYOR, İŞÇİ ÇIKARTIYOR’
Elbistan’da kardan mezar yapan esnaf Oğuzhan Genç, protesto gerekçesini şöyle anlattı:
“Bu mezarı Türkiye’de ve Elbistan’da esnafın sıkıntılarını dile getirebilmek için yaptık. Bölgemizde esnafların dükkân kapatmasından şikayetçiyiz. Devletimizin gereken yardımları yapmadığını düşünüyoruz. Kirasını ödeyemeyen esnaflarımız yeniden kira sözleşmesi yapamadığı için dükkanlarını kapatmak zorunda kalıyor. İşçi çıkarmak zorunda kalıyor.
‘BÖYLE DEVAM EDERSE MEZARIMIZ TEMSİLİ OLMAKTAN ÇIKACAK’
Çünkü sigorta primleri ve vergi borçlarını ödeyemiyorlar. Esnafımızın temsili olması amacıyla bir mezar yaptık. Bu süreç böyle devam ederse mezarımız temsili olmaktan çıkacak. Bu konuda yetkililere sesleniyoruz. Gereken yardımlar tam anlamıyla esnafımıza yapılsın.”
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