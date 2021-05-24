Esnafa verilecek 'hibe' desteğinin detayları belli oldu
Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara bakanlık tarafından verilecek hibe desteği için e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların, 25 Mayıs'ta başlayacağını ve 23 Haziran günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceğinin açıklandığı hatırlatılarak, "Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir" denildi.
Başvuruların yalnızca e-Devlet üzerinden alınacağı belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:
"Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup, 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23.59'a kadar) devam edecektir. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru alınacaktır. Buna göre; TC kimlik numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı, '2' olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba, '4' olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe, '6' olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma, '8' olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü, 30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir."
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