Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:15

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve beraberindeki CHP’liler Gölcük ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Tesettür giyim mağazası sahibi esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “helallik” talebine “Ben vermiyorum helallik, kesinlikle vermiyorum. Çünkü gerçekten canımız çok yandı. Yanmaya da devam ediyor” dedi.

Çay ocağı işleten başka bir esnaf, 6 çocuğu olduğunu, 2’sinin çalıştığını ve 4’ünün evde olduğunu belirterek, “Sürekli kredi kartlarına borçlanıyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Nasıl edeyim ki. Evime ekmek götüremiyorum” diye konuştu.

Gölcük Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer de pandeminin küçük esnaf vurduğunu ancak 17 günlük tam kapanmada en çok pazarcıların mağdur olduğunu belirtti. Tuncer, halkın da pazarların kapanması nedeniyle mağdur olduğunu “Pazarların kapanması demek, halkın marketlerden, AVM’lerden sebze meyveyi pahalı alıp, tüketmesi demek. Hükümet bunu iyi yönetemedi diye düşünüyoruz” diye anlattı.

“DESTEKLER ADİL DAĞITILMADI”

Hal yasasının hala iyi bir şekilde işletilmediğini belirten Tuncer, “Komisyoncular, hal durumu sıkıntı. Neden ürün tarladan gelip direk pazarda satılmasın? Burada ezilen halk oluyor” dedi. Pandemi sürecini hükümetin iyi yönetemediğini söyleyen Tuncer, “Destekler adil olarak dağıtılmadı. Pazarcılara yardım ulaşmadı. Biz birbirimize destek oluruz ancak adalet olması lazım. Ben ekmeğimi bölüşüp paylaşırım ama adalet olmayınca yaşam zorlaşıyor” dedi.

“YARDIM EDEN KİŞİ YARDIM ALACAK DURUMA GELDİ”

CHP’lilerin ziyaret ettiği bir diğer isim Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman ise sorunlarını şöyle aktardı:

“15 aydır esnaf çok zorlu günler geçiriyor. Yardım eden kişi, yardım alacak duruma geldi. Biz her doğruyu alkışlamayı biliriz, yanlışı eleştiririz. Devlet kredi gibi destekler verdi ancak biz kredi istemiyoruz. Bizim tek istediğimiz ekmek teknelerimizin açılması. Ve bu işin müsebbibinin sadece kapalı olan dönemde esnaf diye gösterilmesi içimizi acıttı. Kapanma dönemlerinde sokakta herkes gezebiliyor, insanlar işine gidebiliyor.”

“VERDİKLERİ KREDİ FAİZİ YÜZDE 4’TEN 8’E ÇIKTI”

“Kendi kesimimle alakalı verilen desteklere teşekkür ediyoruz ama sen bana dükkanı kapat dediğin anda giderlerimi de dondurman lazım. Ödemelerim durmuyor, faiziyle devam ediyor. Gelirin olmayıp, giderin bol olduğu bir dönemde nasıl dayanırsınız? Kredi kefalet kooperatiflerinin yüzde 4 ile verdiği faiz oranı 8’e çıktı. Bir zamanlar fakire fukaraya herkese elini açan esnaf bu bayramda torununa bile harçlık veremedi. İçimiz çok acıyor.”

“BİZ SADAKA İSTEMİYORUZ”

“Şu illet bitsin tek istediğimiz ekmek teknemizin başına geçmek. Bu sadece nakdi olay değil, psikolojik olaylar da başlayacak. Para gelmiyor, giderler var. Birçok arkadaşımız psikiyatra gidiyor, ilaç kullanmaya başladılar. İntihar edenler var. Dayanacak gücü kalmadı kimsenin. Biz sadaka istemiyoruz. Esnafa kredi veriyoruz denilmesi hoş bir şey değil. Ben iş yapmadan krediyi nasıl ödeyeyim? Madem COVID bizim dükkanlarımızdan yayılıyor, esnaf yayıyor, ilk aşıyı bize niye yapmadılar o zaman? İstihdam durdu, esnaf eleman çalıştıramıyor.”