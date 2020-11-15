Esnafın güven sorunu büyüdü
Bakkal, kuruyemiş, büfe, tekel bayii ve benzeri noktaları kapsayan “Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi”nin ekim ayı sonuçları, bu kesimin her alanda endişelerinin arttığı ortaya koydu.
Buna göre önceki aya kıyasla “güven endeksi” 3.7 puan azalarak 11.1 puan, “ticaret endeksi” 6.1 puan azalarak 15.5 puan ve “politika endeksi” 15.4 puanlık azalarak 16.9 puana indi. Bu yıl içinde güven endeksi ağustos ayında 20.4, ticaret endeksi nisan ayında 35.8 ve politika endeksi ağustos ayında 34.6 puana kadar çıkmıştı. Rapora göre endekslerdeki düşüşte Covid-19 salgınının tekrar endişe verici seviyeye yükselmesi, ekonomik krizin derinleşmesiyle geleceğe ilişkin kötümserlik artışı ve havaların soğuması belirleyici oldu.
‘YEMEK’ MARKETTE
Yine rapora göre salgın, tüketici alışkanlarını da değiştirmeye devam ediyor. Örneğin orta büyüklükteki marketlerde yemek kartı ve hediye çeki kullanımı toplam tahsilatın içinde yüzde 8’e yükseldi. Bu oran, eylül ayında yüzde 3’tü. Uzaktan çalışmaya geçenler yemek kartlarını markette alışverişte kullandı. Yine nakitle alışverişlerin cirodaki payı 6 puan azalışla yüzde 60’a düştü. Kredi kartının payı ise yüzde 27’den yüzde 33’e yükseldi. Kredi kartının bakkaldaki payı da yüzde 22’den yüzde 29’a çıktı. l Ekonomi Servisi
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