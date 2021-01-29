Esnaftan AKP'li Sofuoğlu'nun iddialarına yanıt

29 Ocak 2021 Cuma, 17:11

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun Sakarya’da sahibi olduğu dükkanda, kirasını ödeyemediği için icraya verdiğini iddia ettiği esnaf Ayşegül Kaya, “Üstüne de pandemi denk geldi. 3 Mart’tan bu yana baskı, tehdit, tacizlerden dolayı dükkanımı açamadım. Pandemi de girince araya, 11 aylık kiramı ödeyemedim. Uzlaşmaya çalıştım çalıştım, yanaşmadılar” dedi.

Ayşegül Kaya’nın iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Sofuoğlu, “Çok kısa ve öz bir açıklama yapacağım. Hakkımda kendini dövdürdüğüm ve haciz ettirdiğimi iddia eden şahsı tanımıyorum. Tek bildiğim 60 yaş üstü annemin yaklaşık 1 buçuk yıl önce üzerine yürüyüp hakaretler ettiği ve sabıkalı bir kadın olduğu. Bu olay sonrası avukatımız konuyu yargıya taşımış ve yargıdan çıkan karar uygulanmış. 50 civarında kiracımız var, bugüne kadar hiç kimse ile para için mahkemelik olmadık. 1 yıldır bir kuruş talep etmediğimiz kafe ve restoranlar varken, sadece 15 bin TL için bunları yapacağımıza inanılması mümkün müdür?” ifadelerini kullandı.





KAYA’DAN SOFUOĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

Esnaf Ayşegül Kaya, AKP’li Sofuoğlu’nun kendisi hakkındaki iddialarına “Annesinin yapmış olduğu durumu kılıf uydurmak adına icraya verdi” yanıtını verdi.

Kaya, Sofuoğlu’nun annesinin kendisini tehdit ettiğini savunarak, “Tehditler, video kayıtları, şahitler. Her türlü delilimiz mevcut. Bizler bunu ispatlayabiliyoruz. Kendisi de iddia ettiği durumları ispatlasın. Annesinin yapmış olduğu durumu kılıf uydurmak adına icraya verdi. 15 bin lira para yatırmama rağmen haciz işlemi başlattı” dedi.