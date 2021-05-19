Esnaftan Erdoğan’a: Bizi bu şartlara mahkum eden kim varsa hakkımı helal etmiyorum
Hafta başında yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa yeni destek paketini açıkladı. Esnaflar, açıklanan destek paketinden sonra helallik isteyen Erdoğan'a sert tepki gösterdi.
Hafta başında yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa yeni destek paketini açıkladı. Açıklanan destek paketinden sonra esnaflardan sert tepkiler gelmeye devam ediyor.
“Salgın döneminde vatandaşlarına en yaygın ve etkin sosyal destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf ve çalışanlardan helallik istemişti. Açıklamanın ardından sosyal medyada #HelalEtmiyorum etiketi ilk sıraya yerleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın normalleşme takvimini açıkladığı kabine toplantısında ise esnafa destek paketi verileceği ‘müjdesini’ duyuruldu. Erdoğan, ‘‘235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek” dedi.
“ESNAF BİTTİ”
Gazete Kolektif’ten Deniz Ogan’a konuşan Üsküdar’da esnaflık yapan E.E’de helallik sözlerine tepki gösterenlerden. E.E, 14 ayda sadece 3 ay maddi destek geldiğini ve bu desteğin çare olmayacağını dile getirdi. E.E, “Esnaf bitti. 3 bin lira çare olmaz. Sadece çekirdek parası olur” dedi.
Geçen eylül ve ekim aylarından beri hiçbir zaman normal çalışma koşulları olmadığını söyleyen E.E, “Sadece eylül ve ekim aylarında çalıştık. Gerisi hep cepten gitti. Kapanmada paket servisi yeterli değil” ifadelerini kullandı.
“BU BİZE REVA DEĞİL”
Dükkanın kapalı ama vergi ödemelerinin devam ettiğini dile getiren E.E, “Bu bize reva değil. Hala uyuyanların uyanmasına vesile olsun bu durum…” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bize bu şartları mahkum eden kim varsa hakkımı helal etmiyorum”
IMF RAPORU: TÜRKİYE EN AZ YARDIMI YAPAN ÜLKELER ARASINDA
IMF’nin yayınladığı son raporda, ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarında göre, pandemide yapılan destek yardımlarının oranları yayınlandı. Türkiye, yüzde 1,9 oran ile en az yardımı yapan ülkeler arasında yer aldı. Listede zirveyi yüzde 27 ile Lüksemburg çekerken onu yüzde 25 ile ABD izledi.
Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin esnafına ve vatandaşına en ciddi destek sağlayan ülke olduğu açıklanmıştır” ifadelerini kullandı.
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