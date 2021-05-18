Erdoğan’ın helallik istediği esnaf Ankara’da vergi levhalarını yaktı

Ankara'da pandemi sebebiyle kepenk indiren ve geçinemeyen esnaflar, vergi levhalarını yakarak eylem yaptı. Ankara Valiliği önüne yürümek isteyen esnaflar polis tarafından engellendi. Bir yandan pandemi yasakları diğer yandan ekonomideki kötü gidişat esnafların kepenk indirmesine sebep oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ''helallik'' istediği esnaflar, bugün Ankara'da vergi levhalarını yaktı.

Polisin, Ankara Valiliği önüne yürümelerini engellediği esnaflar, Valiliğe yakın bir noktada basın açıklaması yaptı.

'BU YANAN ŞEY BATTIĞIMIZIN SEMBOLÜ'

“Esnaftan korkuyorlar” diyerek vergi levhalarını yakan bir esnaflar şöyle seslendi:

"Bu da battığımızın sembolüdür. Buradan iki adımlık yola izin vermediler. Esnaftan korkuyorlar. O kadar korkuyorlar ki tahmin bile edemezsiniz. Biz ekmeğimize sahip çıkıyoruz o kadar. Bu yanan şey sadece bir kağıt parçası değil."