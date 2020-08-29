Esnek çalışmaya sınırlama

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda esnek çalışma yapacak personel, toplam personelin yüzde 40’ını aşamayacak. Bu da personelin yarıdan fazlasının yine işyerinde çalışacağı anlamına geliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın genelgesinde, sundukları hizmete duyulan kritik ihtiyaç nedeniyle sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde görevli personel esnek çalışmadan yararlanamayacak.

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın genelgesinde de esnek çalışmaya dair yetki, birim amirlerine bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın genelgesinde ise yöneticilerin esnek çalışmadan yararlanamayacakları belirtildi.