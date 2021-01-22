ESOGÜ Rektörü Şenocak’tan "araştırma görevlisi" açıklaması

22 Ocak 2021 Cuma, 20:01

Cumhuriyet; ESOGÜ Hukuk Fakültesi’nde açılan araştırma görevlisi kadrosuna, ön değerlendirmede sonuncu olan Rektör Yardımcısı Arslantaş’ın kızının, sözlü sınavda en yüksek puanı alarak girdiğini, sözlü sınav sonucu barajı geçebilen aday olmadığı için yedek aday belirlenemediğini duyurmuştu.

ESOGÜ Rektörü Şenocak, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Deniz Hukuku Anabilim Dalı’nda, 25 Kasım 2020’de ilan edilen araştırma görevlisi kadrosuna ilişkin ön değerlendirme sonucunda Arslantaş’ın kızının, ALES puanının yüzde 60’ı ve Yabancı Dil puanının yüzde 40’ı alınarak hesaplanan ön değerlendirme sıralamasında 10. sırada ilan edildiğini ve yönetmelik hükümleri gereğince giriş sınavına alındığını belirtti. Nihahi değerlendirme puanı 65’in altında olanların sınavda başarısız sayılacağına ilişkin yönetmelik düzenlemesini anımsatan Şenocak, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda yapılan nihai değerlendirmede adayın ALES, Yabancı Dil, Lisans Mezuniyet Notu ve Giriş Sınav Puanı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hesaplanarak asil olarak kazandığı ilan edilmiştir. Adayın belirlenmesine etki eden herhangi bir sübjektif kriterin bulunmadığı, sınav jürisinin eşit olarak sorduğu soruların kamera ile kayıt altına alındığı bir değerlendirme sürecinde yönetmelik hükümleri çerçevesinde giriş sınavına alınan herhangi bir adayın başarılı olma potansiyeline sahip olduğu açıktır. Ayrıca, sınav ilanında da hiçbir özel şart getirilmemiştir. Sınav jürileri de ESOGÜ Hukuk Fakültesi’nde kadrolu öğretim üyelerinden oluşmamıştır. Şehir dışındaki başka hukuk fakültelerinde görevli öğretim üyelerinden oluşmuştur. Bununla birlikte, adaylardan üçünün sınava hiç girmediğini de belirtmek gerekmektedir. Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi sınavlarının tamamının objektif biçimde yürütüldüğü kamera ile kayıt altına alınmış olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde oluşturulan jüriler ve kayıt altına alınan tutanaklarla sabittir. Dolayısıyla, bahse konu olan haberde ileri sürülen değerlendirme sürecinde ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş’ın görev ve yetki alanı itibariyle bir tesirinin söz konusu olması ihtimal dahilinde değildir.”