Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 14:58

Ciciş kardeşler olarak bilinen Ceyda - Esra Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy'un adı bir cinsel istismar olayına karıştı. Geçtiğimiz günlerde Ersoy’un Bodrum Türkbükü’ndeki bir otelde alkolün dozunu kaçırdığı ve gece geç saatlerde 13 yaşındaki bir çocuğun odasına girerek cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

İstismara maruz bırakılan çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine Esra Ersoy’dan şikayetçi oldular. Bunun üzerine Ersoy’un gözaltına alındığı iddia edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ersoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“20 YAŞINDA GÖSTEREN AMA 13 YAŞINDA OLAN ÇOCUĞUN İSTİSMARINA UĞRADIM”

Esra Ersoy, konu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında;

“Geçtiğimiz gün 20’li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. Çocuk annesinden korkusundan olayı farklı anlatmış yaşı da küçük olunca sanki suçlu benmişim gibi gösterilmiş.

Ayrıca o sırada yanımda kardeşim Ceyda Ersoy bile yoktu. Basın mensubu arkadaşlardan lütfen böyle ciddi bir konuda biraz hassas olmalarını rica ediyorum” iddiasında bulundu.