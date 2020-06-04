Eto'o'nun hayatı film gibi!

04 Haziran 2020 Perşembe, 10:40

Bir dönem Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor forması giyen dünya yıldızı Samuel Eto'o, profesyonel olarak futbol oynamaya başlamadan önce ailesini çok zor ikna ettiğini açıkladı. FIFA'nın resmi sitesine konuşan Kamerunlu yıldız, yaşadıklarını anlattı.

Barcelona’nın eski Kamerunlu yıldızı Samuel Eto’o, futbol oynamaya başladığı yıllarda bu durumu ailesinden saklamak zorunda kaldığını açıkladı.

Real Madrid’de başlayan kariyerinde Barcelona, Inter, Chelsea ve Everton gibi takımlarda forma giyen Eto’o, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga, 2 Copa del Rey, 1 Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ancak küçük yaşlarda ailesini futbol oynaması için ikna edemeseydi bu hikayelerin hepsi çok farklı olabilirdi. FIFA’ya özel bir röportaj veren Kamerunlu efsane “Futbol sayesinde nefes alıyordum ama ailem bana çok zorluk çıkardı. Futbol oynadığımı kabul etmediler. Çünkü onlara göre futbol, okula gitmeyen çocukların oynadıkları bir şeydi” dedi.

Okul hayatında başarısız olmadığını söyleyen 39 yaşındaki Eto’o, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Kötü bir öğrenci değildim ama futbol tutkum vardı. Bir gün futbol oynadığım sırada saklanmak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Çünkü babam arkadaşlarıyla beraber tarlanın önündeki barda oturuyordu. O gün, o maçta yaptıklarım sayesinde futbol oynama izni aldım. Çünkü ailem o ana kadar oyun için doğal bir yeteneğe sahip olduğumu bilmiyordu.”

“GERİYE BAKMADIM”

“Bu maçtan sonra mahallenin kahramanıydım. O gün eve döndüğümde babam geldi ve ‘Bugün maçını izledim ve çok iyiydin. Annenle konuşacağım, böylece oynamaya devam edebilirsin.’ dedi. Bu şekilde futbola devam etmem için bana izin verdi. 12-13 yaşlarındaydım. O andan itibaren geriye hiç bakmadım.”

“AVRUPA'YA GİDİNCE”

“Babamın duaları vardı ve beni futbol sahasından uzak tutmadılar. Gece gündüz oradaydım. İki yıl sonra Avrupa’ya gittim ve hayatım sonsuza dek değişti.”

2015’te Antalyaspor’a transfer olan Kamerunlu yıldız, 2018’de Konyaspor’a imza attı. Süper Lig kariyerinde toplam 89 maça çıkan Eto’o, 50 gol atıp 15 asist yaptı.