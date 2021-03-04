EÜ rektörü, kantini işleten aileye savaş açtı, güvenlik görevlilerine talimat verdi
Eski AKP milletvekili ve Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite kantinini işleten Songül Kaplan’ın sözleşmesini iptal ederek büfesini yıktı.
Ege Üniversitesi’nde, 3 yıldır kantin işleten Songül Kaplan’ın sözleşmesini iptal ederek büfesini yıktıran eski AKP milletvekili ve Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın, kendisine dava açan ve kazanan Songül Kaplan’ın oğlu Doğancan Kaplan’ın üniversiteye alınmaması için güvenlik görevlilerine ‘Kesinlikle içeri alınmayacak. Eğer girmek istenirse zor kullanılacak ve polis çağrılacak” yönünde talimat verdiği öne sürüldü. Kaplan, oğlunun fotoğraflarının kampusun güvenlik kulübelerinde bulunan ‘aranan şahıslar’ bölümüne asılarak üniversiteye girişinin engellendiğini söyledi.
‘DÖVÜN TALİMATI’
Rektörün kendisini hiçbir yasal dayanağı olmadan tahliye ettiğini ve büfesini yıktığını söyleyen anne Songül Kaplan, “Rektörün bizimle ne alıp veremediği var bilmiyorum. Benim oğlumu katil, terörist veya aranan şahıs gibi gösterip güvenlik kulübelerine fotoğraflarını astırmış. Üstelik üniversiteden içeri girerse, ‘vurun’ ve ‘dövün’ emri vermiş. Bir rektörün bunu yapmaya hakkı var mı?” dedi. Doğancan Kaplan ise “Benim hakkımda herhangi bir mahkeme ve kısıtlama kararı olmamasına rağmen güvenlik noktalarına fotoğrafımı nasıl asarlar? Beni aranan şahıslar gibi göstermeye hakları yok. Ayrıca fotoğrafımı da sosyal medya hesaplarında almışlar. Rektör, suç işlemiştir. Hukuki olarak hakkımızı arayacağız. Suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu. Prof. Dr. Budak iddialarla ilgili sorulara yanıt vermedi.
En Çok Okunan Haberler
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- Pekerlere yasak yok!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
Video Haberler
- Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
- Avcılar'da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum
- Korkunç an! 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı
- AVM'de dehşete düşüren olay! Cep telefonuna kaydedildi
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
En Çok Okunan Haberler
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- Pekerlere yasak yok!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde