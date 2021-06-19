EURO 2020 | Almanya, Portekiz'i devirdi

19 Haziran 2021 Cumartesi, 20:44

EURO 2020 F Grubu'nda bugün Portekiz ile Almanya karşı karşıya geldi. Karşılaşma Almanya'nın 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Allianz Arena'nın ev sahipliğinde oynanan maçta Almanya 5. dakikada Gosens ile öne geçti; ancak ofsayt kararı çıktı. Almanya baskılı başladığı maçta Cristiano Ronaldo'nun kontratak golüyle 15'inci dakikada geriye düştü. Bu gol, Ronaldo'nun kariyerinde Almanya'ya karşı attığı ilk gol oldu.

Panzerler, 35'inci dakikada Kai Havertz'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. 39'uncu dakikada Guerreiro'nun kendi kalesine attığı golle Almanya geriye düştüğü karşılaşmada öne geçmeyi başardı.

Almanlar 51'inci dakikada Kai Havertz ile farkı 2'ye çıkardı. 60'ıncı dakikada Almanlar adına sahneye çıkan Gosens, takımının 4'üncü golünü kaydetti.

67'inci dakikada Jota'nın golüyle Portekiz, farkı 2'ye indirse de galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşma 4-2 Almanya'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.