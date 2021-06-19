Valentin Rosier: "Marsilya'nın ilgisi hoş bir sürpriz oldu"

19 Haziran 2021 Cumartesi, 19:03

Valentin Rosier, beIN Sports France kanalına Marsilya transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"MARSILYA'NIN İLGİSİ HOŞ BİR SÜRPRİZ OLDU"

Rosier, Marsilya'nın ilgisine şaşırdığını belirterek "Marsilya'nın bana gösterdiği ilgi hoş bir sürpriz oldu. Şaşırdım. Ancak transferimle menajerlerim ilgileniyor. Marsilya, Fransa'nın en büyük kulüperinden biri. Ancak dediğim gibi geleceğim şu anda belirsiz ve menajerlerim transferimle ilgileniyor." dedi.

Rosier geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 33 maçta 1 gol attı ve 7 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atan Rosier, totalde 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.