EURO 2020 | Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup etti

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:52

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka ve Çekya Bakü'de karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Danimarka'da Thomas Delaney, sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda gelen topta Çekya kalecisi Tomas Vaclik’i mağlup etti. Golde asisti Jens Stryger yaptı. Danimarka, bulduğu gol sonrasında Çekya kalesinde pozisyon bulmaya devam ederken Çekya, 12. dakikada eşitlik golüne yaklaştı.

Schick’in sağ çaprazdan çektiği şutu savunma engellerken top kornere çıktı. Çekya’nın kullandığı köşe vuruşunda topu uzaklaştıran Danimarka, devam eden pozisyonda gole bir kez daha yaklaştı. Kontra atakta Delaney, Vaclik ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleye göndermeyi başarsa da savunmanın çizgi üstündeki müdahalesiyle gol engellendi.

ÇEKYA GOLE YAKLAŞTI

22. dakikada Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel’ın pası kısa kaldı. Masopust'un ara pasında Schmeichel ile karşı karşıya kalan Sevcik pozisyonu değerlendiremedi.

İLK YARIDA FARK İKİYE ÇIKTI

İlk yarının bitimine 3 dakika kala Danimarka, farkı ikiye çıkarttı. Joakim Maehle’nin ceza sahasına girmeden içeriye çevirdiği topta Kasper Dolberg boş kaleye topu gönderdi. İlk yarıda başka gol olmadı devreye Danimarka’nın 2-0 üstünlüğüyle girildi.

İKİNCİ YARI HIZLI BAŞLADI

İkinci yarıya baskılı başlayan Çekya, arka arkaya iki kez gol pozisyonu yakaladı. Çekya’nın yakaladığı pozisyonları çıkartan Kasper Schmeichel, 47. dakikada gole engel olamadı. Coufal’in sağ kanattan yaptığı ortada Patrick Schick kale önünde topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi.

Golün ardından ikinci golü arayan Çekya, yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken Danimarka, Çekya’nın savunmada bıraktığı boşlukları değerlendiremedi.

DANİMARKA FIRSAT TEPTİ

Çekya’nın son 10 dakikada rakip kaleye daha fazla oyuncuyla gitmesiyle birlikte savunmada bıraktığı boşluklar artarken Danimarka, 81. dakikada üçüncü gol şansını bir kez daha kaçırdı. Sol kanattan ceza sahasına giren Maehle, Çekya kalecisi Vaclik’i geçemedi.

Karşılaşmanın son bölümünde Çekya, beraberlik golünü bulamadı ve Danimarka yarı finale yükseldi.

Danimarka yarı finalde, Ukrayna-İngiltere maçının galibiyle Wembley'de karşılaşacak.



