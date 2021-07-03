EURO 2020'de Belçika - İtalya mücadelesinde sakatlanan Spinazzola sahalardan uzak kalabilir
EURO 2020'de Belçika - İtalya maçında sakatlanarak oyundan çıkan İtalyan oyuncu Spinazzola, aylarca yeşil sahadan uzak kalabilir.
Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İtalya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçın bitimine yaklaşık 10 dakika kala sakatlanarak gözyaşları içinde sedyeyle sahadan çıkarılan Spinazzola'nın aşil tendonunun koptuğu belirtilmişti.
İtalyan basınına göre, Spinazzola'nın sakatlığı aylarca sahadan uzak kalmasına ve turnuvada bir daha maça çıkamamasına sebep olabilir.
TAKIM ARKADAŞLARINDAN JEST
Takım arkadaşları uçakta Spinazzola'lı anonslayıp, sonrasında ismini haykırdı. Galibiyet, turnuvanın en iyi oyuncularından gösterilen Spinazzola'ya adandı.
Profesyonel kariyerinde toplam 281 maça çıkan ve 18 gol atıp 26 asist yapan İtalyan oyuncu, defansın her bölgesinde oynamasının yanı sıra, orta sahanın solunda da görev alabiliyor.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun kuzeninin istifası açıklandı
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal 'IBAN' kararı
- 'Sedat Peker' operasyonunda yeni gelişme
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
- Tütün üreticileri yol kapattı! Acımızdan ölüyoruz
- Akşener'den 'Sedat Peker' açıklaması
- Tosuncuk getiriliyor