EURO 2020'de Belçika - İtalya mücadelesinde sakatlanan Spinazzola sahalardan uzak kalabilir

EURO 2020'de Belçika - İtalya maçında sakatlanarak oyundan çıkan İtalyan oyuncu Spinazzola, aylarca yeşil sahadan uzak kalabilir.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:35
EURO 2020'de Belçika - İtalya mücadelesinde sakatlanan Spinazzola sahalardan uzak kalabilir
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Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İtalya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçın bitimine yaklaşık 10 dakika kala sakatlanarak gözyaşları içinde sedyeyle sahadan çıkarılan Spinazzola'nın aşil tendonunun koptuğu belirtilmişti.

İtalyan basınına göre, Spinazzola'nın sakatlığı aylarca sahadan uzak kalmasına ve turnuvada bir daha maça çıkamamasına sebep olabilir. 

TAKIM ARKADAŞLARINDAN JEST

Takım arkadaşları uçakta Spinazzola'lı anonslayıp, sonrasında ismini haykırdı. Galibiyet, turnuvanın en iyi oyuncularından gösterilen Spinazzola'ya adandı.

Profesyonel kariyerinde toplam 281 maça çıkan ve 18 gol atıp 26 asist yapan İtalyan oyuncu, defansın her bölgesinde oynamasının yanı sıra, orta sahanın solunda da görev alabiliyor.




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