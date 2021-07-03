Volkswagen: UEFA, Azerbaycan ve Rusya'da gökkuşağı renkleri kullanılmamasını istedi
EURO 2020 sponsoru Alman otomotiv devi Volkswagen, UEFA'nın kendilerinden saha kenarındaki reklamlarıyla ilgili talepte bulunduğunu belirtti.
EURO 2020 sponsoru Alman otomotiv devi Volkswagen, UEFA'nın kendilerinden saha kenarındaki reklamlarıyla ilgili talepte bulunduğunu açıkladı. UEFA’nın Azerbaycan ve St Petersburg’daki çeyrek finallerde reklam panolarında gökkuşağı renginde pankartların kullanılmasının mümkün olmadığı belirtildi.
Otomobil üreticisi, bu kararın sebebinin UEFA yönetim organının ‘Rusya ve Azerbaycan’daki yasal çerçeveyle ilgili endişeleri’ olduğunu söyledi. Şirketin açıklamasında ‘Bu gelişmeden pişmanlık duyulduğu’ kaydedildi.
Karar, UEFA’nın Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter’in Almanya’nın Macaristan ile oynayacağı maç için şehrin stadyumunu gökkuşağı renkleriyle aydınlatma talebini reddetmesinin ardından geldi.
UEFA, ‘talebin siyasi olduğunu ve Macaristan’da 18 yaşından küçüklere eşcinselliğin gösterilmesini ve tanıtımını yasaklayan yasaya istinaden yapıldığını’ söylemişti.
Maç öncesi stad çevresine toplanan binlerce kişi gökkuşağı bayrakları ve kostümleriyle desteğini göstermiş, Macaristan milli marşı çaldığı sırada Almanya forması giyen bir genç elinde gökkuşağı bayrağıyla sahaya inmişti.
Tribünlerde de maskeden bayrağa gökkuşağı renkleri taşıyan taraftar hem UEFA’nın tavrını hem de Macaristan’ın homofobik yasal düzenlemesini protesto etti.
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