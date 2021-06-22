EURO 2020 | Finlaniya 0-2 Belçika

Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden Belçika, EURO 2020 B Grubu'nu lider tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 00:00
EURO 2020 | Finlaniya 0-2 Belçika
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) B Grubu'nda Finlandiya ile Belçika karşı karşıya geldi.

Belçika, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan stattaki maçı 2-0 kazandı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 74'te Lukas Hradecky (kendi kalesine) ve 81'de Romelu Lukaku kaydetti.

3'te 3 yapan teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Belçika, grubu 9 puanla lider bitirip son 16 turuna yükseldi.

Finlandiya ise grubu 3 puanla tamamladı.


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