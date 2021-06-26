EURO 2020 | Galler - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 son 16 turunda Galler ve Danimarka, bugün kozlarını paylaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 09:26
EURO 2020 | Galler - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turu maçında Galler ve Danimarka, bu akşam 19.00'da karşı karşıya gelecek. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Alman Daniel Siebert yönetecek.

Galler, A Milli Futbol Takımımızın sonuncu tamamladığı A Grubu'nda ikinci sırayı almıştı. Christian Eriksen'in kalp krizi geçirmesinden etkilenmesine rağmen gruptan çıkmayı başaran Danimarka, B Grubu'nda ikinci sırayı almıştı.

Bu turdan itibaren, maçların normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. EURO 2020'de şampiyon, 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Galler: Hennessey, Lockyer, Davies, Rodon, Levitt, Morrell, James, Roberts, Ramsey, Bale, Moore.

Danimarka: Schmeichel, Mahle, Christensen, Kjaer, Delaney, Wass, Wind, Höjbjerg, Jensen, Braithwaite, Poulsen.


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