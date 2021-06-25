EURO 2020 | Uğurcan Çakır, turnuvanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu

25 Haziran 2021 Cuma, 09:17

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olarak sonuncu olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı dikkat çekti.

Milli takım adına tek teselli ise Uğurcan Çakır'ın istatistiği oldu. Adı transfer gündeminden düşmeyen Trabzonspor'un kalecisi, kalesinde 8 gol görmesine karşın yaptığı kurtarışlarla EURO 2020 gruplarında en fazla kurtarış yapan file bekçisi oldu.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 39 maça çıkan 25 yaşındaki file bekçisi, bu maçların 13 tanesinde kalesini gole kapattı.