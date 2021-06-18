EURO 2020 | Hırvatistan-Çekya maçında eşitlik bozulmadı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda oynanan Hırvatistan-Çekya maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
EURO 2020 D Grubu’ndaki mücadelede Hırvatistan ve Çekya karşı karşıya geldi. İlk maçında İngiltere’ye mağlup olan Hırvatistan ve İskoçya'yı deviren Çekya birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
İskoçya’daki Hampden Park’ın ev sahipliğinde oynanan maça Çekya hızlı başladı. Özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklarda tehlikeli pozisyonlar bulan Çekya, golü bulamadı. İngiltere maçının ilk bölümünde olduğu gibi oyunu kendi sahasında kabul eden Hırvatistan, rakibin bıraktığı boşluklardan pozisyonlar bulsa da gole çeviremedi.
LOVREN HATASI PAHALIYA MÂL OLDU
Maçın 34. dakikasında Hırvatistan’dan Lovren, Patrick Schick’e ceza sahası içinde dirsek attı. Schick’in burnunda kanama meydana gelirken maçın hakemi Carlos del Cerro Grande VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Schick, turnuvadaki üçüncü golünü kaydetti. İlk yarı Çekya’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
DEĞİŞİKLER SONUÇ VERDİ
Hırvatistan’da teknik direktör Zlatko Dalic, ikinci yarıya iki değişikle başladı. Ante Rebic ve Josip Brekalo’yu kenara alan Hırvat teknik adam, Bruno Petkovic ve Luka Ivanusec’i sahaya sürdü. İkinci yarının başlamasıyla birlikte baskısını artıran Hırvatistan, eşitlik golünü 47. dakikada buldu. Ivan Perisic’in sol çaprazdan çektiği şut ağlarla buluştu ve Hırvatistan skoru 1-1’e getirdi.
GOLDEN SONRA BASKI ARTTI
Eşitlik golünün ardından üstünlük sayısını arayan Hırvatistan, rakip ceza sahasında tehlike yaratsa da aradığı golü bulamadı. Gelen gol sonrasında savunmayı ön plana alan Çekya, yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın son bölümünde iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken karşılaşma 1-1 sona erdi.
Alınan sonuçla birlikte Çekya puanını 4'e yükseltirken Hırvatistan turnuvadaki ilk puanını aldı.
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