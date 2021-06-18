EURO 2020 | İsveç, Slovakya'yı tek golle mağlup etti

18 Haziran 2021 Cuma, 17:47

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'nda İsveç ve Slovakya karşı karşıya geldi.

Rusya'daki Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan ve Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldığı maçta ilk dakikalarda takımlar kontrollü bir oyun sergiledi.

Maçın 12. dakikasında kullanılan serbest vuruşta İsveç gole yaklaştı. Sebastian Larsson’un sert şutu çok az farkla dışarı çıktı.

Maçın ilk bölümünde sık sık rakip kaleyi zorlayan İsveç’i Slovakya savunması durdurmayı başardı. İlk yarının sonlarında kanatlardan etkili hücumlar yapan Slovakya, İsveç kalesinde aradığı golü bulamadı. Karşılıklı hücumlarla geçen ilk yarı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda etkili hücumlarla rakibinin üstüne giden İsveç, daha çok oyuncuyla rakip sahada bulunurken birçok pozisyondan yararlanamadı.

Maçın 76. dakikasında penaltı kazanan İsveç, Emil Forsberg’in golüyle Slovakya karşısında 1-0 öne geçti.

LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Gruptaki ilk maçında İspanya ile golsüz berabere kalan İsveç, aldığı galibiyetle maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi ve 4 puana ulaştı. İsveç gruptaki son maçını 23 Haziran'da Polonya ile oynayacak. Slovakya ise aynı gün İspanya ile karşı karşıya gelecek.