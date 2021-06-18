Azerbaycan’da Lewis Hamilton’a hata yaptıran düğme değiştirildi

18 Haziran 2021 Cuma, 20:22

Sezonun altıncı yarışı olan Azerbaycan Grand Prix’sinde Lewis Hamilton’ın pist dışına taşmasına neden olan düğme değiştirildi. Yarışın son bölümünde Max Verstappen’in lastik patlatmasıyla kırmızı bayrak sallanmış ve yarışa ara verilmişti.

Ara verilen yarışa start düzlüğünden başlarken ilk viraja gelmeden liderliği alan Lewis Hamilton, direksiyon üstünde yanlış bir düğmeye basarak arka fren gücünü azaltmıştı. İngiliz pilot yaptığı hata sonrasında pist dışına çıkmış ve son sıraya gerilemişti.

“ÜZERİMDE BASKI YOK”

Lewis Hamilton yaptığı açıklamada, “Son yarıştan sonra direksiyonda değişikliğe gittik. Gelecek yarışlarda o düğmeye tekrar dokunmam için üzerine kapattık. Kısa bir süre için bu böyle devam edecek. Direksiyonda değişiklik yapmak ve düğmelerin yerini değiştirmek kolay değil. Daha uzun vadeli bir çözüm arayacağız.”

Kesinlikle Max’in üzerimde oluşturduğu bir baskı değildi. Bunu bir hata olarak bile saymıyorum. Baskı hissetmiyorum ve son derece rahatım. Her zaman mükemmel olamazsınız. Ne yazık ki bizi oldukça zorladı ama her deneyimden bir şeyler öğreniyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

SON İKİ YARIŞA İLK SIRADAN BAŞLADI

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Fransa Grand Prix’sinin son iki yarışında İngiliz pilot pole pozisyonunu almıştı. Hamilton bu sezonki son iki yarışta sadece 7 puan toplayabildi. Bugün yapılan iki antrenmanda da tecrübeli pilot en hızlı turu atamadı.