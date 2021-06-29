EURO 2020 | İngiltere, Almanya'yı Wembley'de yıktı

29 Haziran 2021 Salı, 20:40

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turunda İngiltere, Almanya'yı Raheem Sterling ve Harry Kane'in golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan ve Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin yönettiği maçın öncesinde stadyumun çoğunluğunu oluşturan İngiliz taraftarlar, Alman milli marşını yuhaladı.

7. dakikada ceza sahası içerisine giren Alman Leon Goretzka, ceza sahası çizgisi üzerinde Declan Rice tarafından düşürüldü. Rice, sarı kart gördü.

16. dakikada Raheem Sterling'in uzaktan yaptığı vuruşu Manuel Neuer çıkardı. Kullanılan kornerde Harry Maguire'in yaptığı kafa vuruşu, Neuer'de kaldı. Bu dakikaya kadar Almanya'da olan oyun hakimiyeti, İngiltere'ye geçti.

Almanya, daha sonra üst üste iki pozisyon yakaladı. 31. dakikada, Joshua Kimmich'in ortasına altıpas içerisinde kimse dokunamadı ve top dışarı çıktı. 32. dakikada, kaleci ile karşı karşıya kalan Timo Werner'in vuruşunda top, Pickford'da kaldı.

İngiltere'de 45+1. dakikada ceza sahasına giren Raheem Sterling'e yapılan müdahale sonucu, top Harry Kane'in önünde kaldı. Alman stoper Mats Hummels, Kane'e net gol pozisyonunda vuruş fırsatı tanımadı.

Daha çok bir orta saha mücadelesi niteliğinde geçen ilk yarı, golsüz eşitlikle sonlandı.

İkinci yarıya Almanya hızlı başladı. 48. dakikada Kai Havertz'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşu kaleci Jordan Pickford çıkardı.

İkinci yarıda, ilk yarıya göre daha durağan bir oyun oynandı.

Maçın gol perdesi, 75. dakikada açıldı. Ceza sahası içerisine yerden açılan ortada Raheem Sterling, iyi bir dokunuşla topu ağlara gönderdi ve İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.

Almanya, 80. dakikada inanılmaz bir fırsatı tepti. Thomas Müller'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kai Havertz, topu dışarıya gönderdi.

İngiltere, 86. dakikada fişi çekti. Harry Kane, Grealish'in sol kanattan açtığı ortada topu kafayla ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

Almanya'da Kai Havertz, uzatma dakikalarında farkı bire indirme adına önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Dört dakikalık uzatma sonunda karşılaşma, İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.