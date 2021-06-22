EURO 2020 | İngiltere, Çek Cumhuriyeti’ni tek golle mağlup etti
EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere, Çek Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup etti.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) D Grubu'nda mücadele eden İngiltere, Çek Cumhuriyeti’ni mağlup ederek üçüncü maçında puanını 7'ye çıkardı.
İngiltere’nin ev sahipliğinde Wembley Stadı’nda oynanan ve Portekiz hakem Artur Manuel Ribeiro Soares Dias’ın yönettiği maça İngilizler, hızlı ataklarla başladı.
Maçın 12.dakikasından sağ kanattan atağa geçen İngilizler, Sterling ile golü buldu. İngilizler, Sterling’in golüyle Wembley Stadı’nda 1-0 öne geçti.
Maçın 15.dakikasında serbest vuruş kullanan Saka’nın ortasını rakip takımın savunması karşıladı.
Hızlı hücumlar bulmaya çalışan Çek Cumhuriyeti'ne, güçlü İngiltere savunması izin vermedi.
Harry Maguire’nin derin pasıyla hızlı hücum yapan Harry Kane, ikinci gole çok yaklaştı ama top kalecinin müdahalesi ile dışarı çıktı.
Maçın 35.dakikasında etkili gelen Çek Cumhuriyeti’nde Soucek’in vuruşu çok az farkla dışarı çıktı.
İlk yarı, İngiltere’nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.
İkinci yarıda iki takımda karşılık hücumlar yaptı ama gole ulaşan olmadı.
Maçın devamında iki takımda karşılıklı oyuncu değişiklikler yaparak oyunu hareketlendirmeye çalıştı.
Karşılaşma, İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.
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