Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ile telefonda görüştü. Erdoğan, Elmas'a başarılar diledi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 23:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Klübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Elmas ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Erdoğan, Burak Elmas’ı tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.


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